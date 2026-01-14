Chocan diputadas de MORENA por viaje a España

Miriam Reyes busca asistir a la Feria de Turismo Internacional como forma de “inversión”, mientras que Maribel Aguilar defiende la “austeridad republicana”

Redacción Notus14 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El congreso del Estado se convirtió en escenario de un enfrentamiento  de posturas entre las diputadas morenistas Miriam Reyes y Maribel Aguilar por la propuesta de asistir a la Feria Internacional de Turismo en España. Reyes, la ahora presidenta de la comisión de turismo del pleno, busca el viaje de legisladores a Madrid justificándolo como “inversión”, mientras que Aguilar defiende los principios de “austeridad republicana” del partido.

“Quiero decirlo con claridad y honestidad, esto no es un gasto, es una inversión de desarrollo”, argumentó Reyes al impulsar el viaje, que, según prometió, sería favorable para traer a Guanajuato ideas que se convertirían en iniciativas. Aseguró también que, el trabajo detrás del turismo no se limita a promocionar destinos, por lo que es oportunidad para generar alianzas estratégicas y articular políticas públicas”.

Por su parte, Aguilar fue clara con su voto en contra, advirtiendo que la labor de los legisladores está dentro del congreso y no fuera de él:

“Estoy de acuerdo en promover Guanajuato como destino turístico, pero siempre y cuando lo haga personal de la secretaría de turismo y gente capacitada, si alguien más quiere viajar, que lo haga pero con sus recursos propios”.

El enfrentamiento es, al parecer, una muestra del choque interno y fidelidad a los principios del partido.  Además de un aparente problema de comunicación interna, ya que, según Maribel Aguilar, la presidenta de turismo omitió compartir su idea previo a exponerla frente a los integrantes del congreso

