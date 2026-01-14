Impulsan obras de infraestructura hidráulica en municipios de Guanajuato

El Gobierno estatal ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento en coordinación con la federación y los municipios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio

Redacción Notus14 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- En Guanajuato se desarrollan estrategias que permiten avanzar en consolidar más y mejor infraestructura hidráulica para los municipios.

Un ejemplo son las obras que en la actualidad la Secretaría del Agua y Medio Ambiente bajo la visión de la Gobernadora de la Gente Libia Dennise García Muñoz Ledo se llevan a cabo gracias a la coordinación permanente con la federación y los municipios para beneficiar a más gente.

Se trata de acciones de agua potable para que las familias cuenten con el vital líquido en cantidad, calidad y oportunidad para sus actividades cotidianas.

Entre algunas de estas obras destacan:

  • Segunda etapa de la rehabilitación del sistema de agua en la localidad de la Huerta del municipio de Coroneo.
  • Rehabilitación de red de agua entubada en San Gabriel y San Ignacio del municipio de Pénjamo en una segunda etapa.
  • Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales para la colonia el Carmen y zona de influencia en Purísima del Rincón.
  • Perforación de pozo en la comunidad de Puerto de la Ceniza, San José Iturbide.
  • Ampliación de red de agua potable en Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz.
  • Primera etapa de sectorización en la cabecera municipal de Tierra Blanca.

Lo anterior se está logrando para que las y los habitantes de estas zonas del Estado de Guanajuato tengan mejor calidad de vida.

Cabe mencionar que cada uno de estos proyectos hidráulicos forman parte de las estrategias integrales del Gobierno de la Gente para avanzar en la cobertura de los servicios de agua para las familias

De esta manera en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente se continúa consolidando la mejora continua en la infraestructura de agua para que Guanajuato siga siendo referente en materia hídrica en todo el País.

