Jaime Juárez Jasso, vocero del INE Guanajuato, se jubila

Guanajuato.- Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, había sido cambiado a Chiapas, pero prefirió aceptar el programa de jubilación y se retira de esa actividad. Lo suple Ana Lilia Pérez Mendoza, que está en Querétaro. Con su llegada, el INE en Guanajuato tendrá cinco mujeres en su junta ejecutiva.

El pasado mes de enero, la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE informó la aprobación de 17 cambios de adscripción de personas titulares de las Vocalías Ejecutivas en sus Juntas Locales: entre ellas destacó el cambio de Jaime Juárez Jasso, que fue enviado a Chiapas.

Fue parte de movimientos vinculados con las entidades federativas de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de marzo.

En sesión ordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala sostuvo que “entre las responsabilidades superiores que tenemos en esta Junta General Ejecutiva, todos y todas las que la integramos, es la salvaguarda del Servicio Profesional Electoral Nacional” (SPEN).

Sin embargo, Juárez Jasso optó por aceptar una propuesta institucional de retiro y a partir del 2 de marzo se dedicará a actividades privadas.

En rueda de prensa, señaló que con la incorporación de Ana Lilia Pérez Mendoza serán cinco mujeres las que integrarán la vocalía ejecutiva. Estarán Verónica Fabiola González Gamiño, Laura Granados Diosdado, Yadira Marcela Sánchez Castellanos y Cecilia Maldonado Reyes.

El casi exfuncionario omitió opinar sobre la propuesta de reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.