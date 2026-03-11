Celaya, Irapuato, Salamanca y León entran a plan de emergencia nacional

Guanajuato.- Los alcaldes de Celaya, Irapuato, Salamanca y León fueron convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los 61 municipios con mayor índice de violencia. El gobierno federal planea destinar recursos extra a estos ayuntamientos con el fin de mejorar tanto el rezago social como la incidencia delictiva.

El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero destacó que lo principal es cambiar la percepción de seguridad de los ciudadanos.

El presidente de Salamanca, César Prieto, anunció en sus redes sociales los proyectos y apoyos que se abordaron en la reunión, afirmando que el alumbrado público, el fomento al deporte en jóvenes, los eventos recreativos que reactivarán la economía, entre otros, fueron los logros del encuentro entre los 61 municipios prioritarios. Sin embargo, evitó mencionar que los criterios para ser seleccionados atendían a rezagos educativos, culturales y deportivos, además de la alta tasa de inseguridad.

De igual manera, Juan Miguel Ramírez, alcalde de Celaya, compartió imágenes del encuentro y mencionó que es necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto para recuperar la seguridad. Por su parte, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, alcaldesas de León e Irapuato omitieron mencionar la reunión.