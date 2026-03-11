Aseguran armas, municiones y ponchallantas en camino rural de Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- Autoridades estatales y federales aseguraron armamento, municiones y equipo táctico durante un operativo realizado en una zona rural del municipio de Juventino Rosas.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que el aseguramiento se llevó a cabo a través del Grupo Táctico Regional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

La intervención ocurrió durante recorridos estratégicos de búsqueda y reconocimiento como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), en un camino de terracería que conecta la comunidad de El Murciélago con la comunidad de El Xoconostle.

Durante una inspección preventiva en la zona, los oficiales localizaron diversos objetos relacionados con armamento y equipo táctico. De acuerdo con las primeras líneas de análisis, este tipo de hallazgos podría estar vinculado con prácticas utilizadas por grupos delictivos para ocultar armamento en zonas rurales o bien con el abandono del material ante la presencia de las autoridades.

Entre lo asegurado se encuentran dos armas de fuego, una tipo pistola y una escopeta, además de un repuesto de tubo cañón para armas de alto calibre y un cerrojo para arma larga.

También se localizaron 16 cargadores de distintos calibres y capacidades, un abastecedor de cartuchos, un casquillo de alto calibre y 166 cartuchos útiles de diversos calibres.

En el sitio fueron asegurados tres chalecos tácticos portaplacas, cuatro placas balísticas, una mira óptica y dos prendas tácticas tipo militar, además de una maleta táctica, un contenedor para municiones, un par de candados de manos y una bolsa de red.

Asimismo, las autoridades aseguraron 29 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Celaya, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su origen y ubicar a las personas responsables de su posible uso en actividades delictivas.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que durante la actual administración estatal se han retirado de circulación cerca de 600 armas de fuego y más de 25 mil 400 cartuchos útiles, además de concretarse más de 4 mil 900 detenciones como parte del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales para debilitar la capacidad operativa de grupos delictivos.