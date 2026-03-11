Refuerzan hospitales de Guanajuato con protocolos de seguridad y Código Plata

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado implementa Códigos Hospitalarios, como parte del programa Hospital Seguro 2026.

En el marco de la política de fortalecimiento de la seguridad hospitalaria impulsada por el Secretario de Salud del Estado Gabriel Cortés Alcalá, a través del Coordinador General de Salud Pública el Dr. José Felipe Carranco Escalona, se realizó una capacitación con énfasis en el Código Plata al personal de salud de distintas unidades médicas.

Esta capacitación se hace con el objetivo de fortalecer los protocolos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta, ante eventos de alto impacto en unidades hospitalarias.

Carranco Escalona reiteró la importancia de consolidar estos mecanismos de prevención y respuesta, dentro de las unidades hospitalarias del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG).

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar entornos seguros para pacientes, personal de salud y visitantes, mediante capacitación continua, coordinación interinstitucional y actualización permanente de los protocolos de actuación.

La sesión fue encabezada por la Dra. Noemí Flores Mendiola, quien durante su mensaje de bienvenida subrayó la importancia de retomar y reforzar permanentemente estos temas de seguridad, al señalar que Guanajuato no es ajeno a la ocurrencia de situaciones que requieren respuestas rápidas, coordinadas y efectivas por parte del personal de salud.

Asimismo, hizo un llamado a las y los participantes a mantener “atención total” durante la jornada, destacando la necesidad de alinear los trabajos con el programa Hospital Seguro y, particularmente, con la actualización del subplan Código Plata.

Enfatizó que la preparación, la capacitación continua y la coordinación institucional son herramientas fundamentales para proteger tanto al personal de salud como a la población.

Posteriormente, la Dra. Miriam Victoria González Moreno, enlace estatal del programa, informó que desde 2018 se trabaja en el fortalecimiento de este protocolo en la entidad.

Señaló que actualmente se cuenta con 31 unidades hospitalarias evaluadas, y exhortó a los comités hospitalarios a continuar desarrollando y actualizando sus planes y subplanes hospitalarios para garantizar una respuesta organizada y efectiva ante posibles contingencias.

Durante la capacitación también se destacó la importancia de realizar simulacros periódicos, los cuales permiten desarrollar lo que se conoce como “memoria muscular”, facilitando una reacción más rápida y eficiente del personal ante situaciones de emergencia.

Entre los principales acuerdos y puntos de acción derivados de la jornada se encuentran: realizar simulacros regulares de Código Plata con participación de corporaciones policiales; establecer un sistema de compañeros para el personal con requerimientos especiales; fortalecer la vinculación con autoridades municipales, estatales y con los centros C4 y C5; así como implementar sistemas de alarma auditivos y visuales que garanticen la accesibilidad para todo el personal.

La capacitación concluyó con el compromiso de replicar los conocimientos adquiridos en cada unidad hospitalaria y mantener la coordinación interinstitucional bajo el lema: “Juntos respondemos mejor”.