Aumentan accidentes y muertes de motociclistas en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Guanajuato enfrenta un preocupante incremento en los accidentes de motocicleta, una tendencia que se refleja tanto en las cifras estatales como en los reportes nacionales, y que mantiene en alerta a las autoridades de salud y seguridad vial.

De acuerdo con datos comparativos, durante 2024 se registraron 78 muertes viales de motociclistas atendidas en hospitales, además de 4 mil 352 egresos hospitalarios por accidentes en motocicleta. Para el periodo de enero a octubre de 2025, la cifra se mantiene elevada, con 3 mil 792 egresos por accidentes en motocicleta y 560 atenciones médicas, lo que confirma que este tipo de percances continúan siendo una de las principales causas de atención hospitalaria por hechos viales.

Los meses con mayor número de muertes de motociclistas en 2025 fueron abril y mayo, con 9 fallecimientos cada uno, mientras que junio fue el mes con menor incidencia, al registrar 4 muertes. Esta tendencia coincide con los meses de mayor número de egresos hospitalarios: abril encabezó la lista con 424 casos, seguido de mayo con 411, octubre con 409 y marzo con 398 pacientes dados de alta tras sufrir un accidente en motocicleta.

En la comparación anual, noviembre de 2024 destaca por haber registrado 412 egresos hospitalarios de motociclistas, una cifra superior al resto de los meses de ese año.

A nivel nacional, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que los accidentes viales crecieron 8 por ciento en los últimos dos años, mientras que los siniestros que involucran motocicletas repuntaron hasta 40 por ciento, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de este tipo de transporte. Según el organismo, las colisiones con lesionados aumentaron 7por ciento, al pasar de 12 mil 250 siniestros en 2023 a 13 mil 077 en 2025.

Particularmente alarmante es el crecimiento de los siniestros de motocicletas aseguradas, que aumentaron 40 por ciento, al pasar de 8 mil 282 casos en el periodo enero-octubre de 2023 a 11 mil 582 en el mismo lapso de 2025. Además, los choques de motocicletas con personas lesionadas registraron un incremento aún mayor, del 51 por ciento en los últimos dos años.

La AMIS explicó que este fenómeno se debe, en gran medida, al incremento en la cantidad de motocicletas en circulación, lo que refuerza la necesidad de promover una conducción responsable, el uso de equipo de protección y estrategias de prevención vial.

En Guanajuato, estas cifras reflejan un reto urgente para autoridades y ciudadanía, ante un escenario donde los accidentes de motocicleta continúan en aumento y se consolidan como un problema de salud pública y seguridad vial.