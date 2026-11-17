Abasolo, Guanajuato.- Con música y distintas expresiones artísticas, la Casa de la Cultura de Abasolo realizó una presentación de rondalla y una muestra de arte. Las actividades buscaron acercar la cultura a las familias y promover la participación de artistas locales.

Música y arte reúnen a las familias abasolenses

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de la interpretación musical de la rondalla y recorrieron una muestra con distintas expresiones artísticas.

A través de estas actividades, los participantes compartieron su creatividad, imaginación y sensibilidad. Además, mostraron cómo el arte permite expresar ideas y emociones.

La presentación también abrió un espacio para que artistas locales dieran a conocer su trabajo. De esta manera, más personas tuvieron la oportunidad de acercarse a distintas manifestaciones culturales.

Casa de la Cultura impulsa el talento local

El Gobierno Municipal de Abasolo destacó la importancia de promover el arte y la cultura como parte de la identidad de la comunidad.

Asimismo, señaló que estas expresiones ayudan a preservar las tradiciones y favorecen una sociedad más participativa.

A través de la Casa de la Cultura, el municipio continuará impulsando actividades relacionadas con la música y las artes. El objetivo es mantener estos espacios de encuentro y acercar las expresiones culturales a las familias abasolenses.