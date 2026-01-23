Casa Cuna de Irapuato recibe donativo por parte de OXXO

Irapuato, Guanajuato.- La Casa Cuna de Irapuato recibió un donativo de 115 mil 595 pesos por parte de la cadena comercial OXXO, recurso que será destinado a la atención y bienestar de niñas y niños que se encuentran bajo el resguardo de esta institución.

La directora de la Casa Cuna, Xóchitl Enciso, reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores de OXXO, quienes —dijo— se esmeraron en motivar a los clientes a participar en el programa de redondeo, logrando que en esta ocasión el beneficio llegara directamente a los pequeños que habitan la casa hogar.

“Este apoyo es resultado del compromiso y la constancia de quienes todos los días invitan a la ciudadanía a sumar unos centavos que hoy se transforman en una ayuda significativa para nuestros niños”, expresó.

Por su parte, el presidente del patronato de la Casa Cuna, Marco Antonio Gómez, agradeció a la empresa por el donativo y destacó el valor del compromiso social que representa.

“Una empresa socialmente responsable, que se compromete con las causas difíciles de la sociedad, está construida por sus colaboradores que se comprometen, y eso es motivo de sentirse orgullosos”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a más empresas a sumarse a este tipo de iniciativas para continuar apoyando causas sociales que, subrayó, son responsabilidad de toda la comunidad, en especial cuando se trata de la protección y desarrollo de niñas y niños.

El donativo permitirá fortalecer las acciones que realiza la Casa Cuna de Irapuato en favor de la infancia, reafirmando la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada y las instituciones de asistencia social.

Para finalizar Yareli Guerrero Luna responsable de Recursos Humanos de la empresa OXXO dijo que una pieza clave en el programa de redondeo son los empleados de la tienda quienes con la pregunta ¿Si al redondeo? realizan la magia para que se pueda apoyar e impactar a las causas sociales.

Sin embargo, este donativo solo cubre al rededor del 5 por ciento del presupuesto anual que la Casa Cuna requiere para funcionar y dar servicio a todos los niños y niñas que habitan la casa, por lo que es importante que la ciudadanía de Irapuato se siga sumando a las diferentes campañas del organismo, así como seguir colaborando con la institución a través de donaciones de tipo económicas, en especie o de tiempo.