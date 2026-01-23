Brindan más de 4 mil orientaciones en salud mental en la Feria de León

León, Guanajuato.- Más de 4 mil orientaciones en salud mental se han brindado en el stand de la Superliga de la Salud instalado en la Feria de León.

Como parte de las acciones para promover el bienestar integral y la prevención de enfermedades entre la población.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, reconoció el esfuerzo y compromiso del personal de la Jurisdicción Sanitaria VII, cuya participación ha sido clave para acercar información, orientación y servicios que permiten a las personas identificar riesgos a tiempo y cuidar su salud de manera preventiva.

En este espacio se desarrolla una dinámica interactiva mediante un juego de básquet, en el que las y los asistentes emparejan pelotas con emoticones proyectados en una pantalla LED; una vez identificada la pareja correcta, encestan para sumar puntos y al finalizar reciben un souvenir.

Esta actividad busca sensibilizar de manera lúdica sobre la importancia de la salud emocional.

De forma paralela, se realizan detecciones de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente en personas adultas, así como la difusión de los servicios de salud, enfatizando que la prevención y la detección oportuna son fundamentales para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones.

Durante los días de feria se han realizado 890 detecciones cardiometabólicas, se han aplicado más de 800 vacunas, entregado 2 mil 250 cepillos dentales y 800 pastillas reveladoras, acompañadas de orientación en salud bucal.

El stand cuenta además con una sala de detecciones gratuitas, difusión de consejos de nutrición, entrega de artículos dentales con orientación especializada y vacunación correspondiente a la temporada invernal, consolidándose como un espacio integral de salud preventiva.

Finalmente, el secretario de Salud exhortó a la población de todo el estado a acercarse al módulo, ubicado en el Pabellón Guanajuato, tercer piso, el cual está al servicio de la gente de lunes a domingo, a partir de las diez de la mañana.