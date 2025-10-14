Casa Cuna de Irapuato realiza actividades de recaudación

Irapuato, Guanajuato.- La Casa Cuna de Irapuato lleva a cabo un bazar en pro de obtener recursos para solventar la manutención de los niños y niñas que tienen a su cargo.

El patronato de la Casa Cuna invitó a la ciudadanía a ir al bazar que se realizará desde el día de hoy hasta el próximo viernes 17 de octubre, en donde encontraran diversos artículos para el hogar, así como ropa, zapatos, chamarras y juguetes y sobre todo disfraces para la época de día de muertos.

La Casa Cuna esta ubicada en la calle Tula # 1240 y el bazar se realizará desde las 9 de la mañana hasta las cuatro de la tarde en las instalaciones de la institución.

El presidente del patronato, Marco Antonio Gómez Lomelí señaló que la finalidad de esta actividad es recaudar fondos, dado que los gastos que se requieren para atender las necesidades de los niños rebasan los 13 mil pesos mensuales por cada niño.

Esta cantidad se debe a que los pequeños de la Casa Cuna requieren cuidados las 24 horas del día por personal calificado, que son profesionales y devengan un sueldo para realizar diversas labores, entre otros servicios que requieren los pequeños.

Por otro lado, el presidente del patronato informó que otra de las actividades recaudatorias que tienen planeadas para los próximos días es una obra de teatro que tienen por nombre “La boda”, en donde la compañía de teatro Pedal y Fibra, donó las funciones en beneficio de la Casa Cuna y de otras instituciones de ayuda a la población más vulnerable.

Esta obra se presentará en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre a las 8: 30 de la noche, el donativo por boleto será de 100 pesos; los boletos se podrán adquirir en las instalaciones del la Casa Cuna de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Así que Gómez Lomelí pidió a los irapuatenses a sumarse a la causa y ser coadyuvantes de la responsabilidad del cuidado de los niños, aportando un donativo a cambio de algún producto adquirido en el bazar, además de irse a divertir disfrutando de una obra de teatro por una reconocida compañía de teatro.