Ayuntamiento de Manuel Doblado busca poner orden en sus calles

Manuel Doblado, Guanajuato.- Después de años de confusión en la identificación de colonias, calles y domicilios de Manuel Doblado, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Adolfo Alfaro impulsará un proyecto integral para ordenar las nomenclaturas y numeraciones oficiales en la cabecera municipal.

El plan, impulsado en coordinación con las áreas de Catastro y Obra Pública, busca establecer límites claros para las colonias, validar sus nombres ante el Ayuntamiento y asignar oficialmente los nombres de calles que hasta ahora no aparecen en los planos cartográficos ni en los sistemas digitales, informó Genaro Zamora Córdoba director de la Unidad de Administración Sustentable del Territorio.

“Por mucho tiempo el ordenamiento ha sido complicado por el tema del ejido. Ahora hicimos un proyecto más integral para demarcar las colonias, darles límites y nombres oficiales”, explicó el funcionario.

Actualmente, en varias zonas del municipio, particularmente fuera del centro, las vialidades carecen de nombre o se conocen por apodos locales como “calle del Arroyo” o “calle del Pocito”. Esto ha generado problemas de ubicación, recaudación, entrega de paquetería y registro de domicilios, señaló Zamora.

“Tenemos calles sin nombre, y otras que por costumbre adoptaron nombres que no existen en el plano del municipio. Lo que queremos es que cada vialidad tenga identidad, un nombre oficial y su placa correspondiente”, añadió.

El proyecto contempla tres etapas:

Validación de nombres y límites ante el Ayuntamiento. Colocación de placas con nombres de calles y números oficiales. Actualización digital en plataformas como INEGI o Google Maps para unificar la información.

La autoridad reconoció que no será un proceso sencillo, pues existen colonias donde las calles tienen denominaciones numéricas repetidas, como “calle 4, número 4”, lo que provoca confusión. Además, algunos nombres tradicionales arraigados por costumbre podrían generar resistencia al cambio por parte de la ciudadanía.

“Sabemos que habrá debate, porque hay colonias muy tradicionales, pero nunca es tarde para empezar. Vamos a dialogar con la ciudadanía para que este proceso sea consensuado”, señaló.

El Ayuntamiento espera aprobar la propuesta en los próximos meses y, durante los dos años restantes de la administración, iniciar la colocación de placas y numeraciones oficiales.

“Queremos entregarles un documento y una placa con su número oficial, para dar identidad, orden y localización a cada domicilio”, dijo Genaro Zamora.

El municipio también prevé colocar un plano general en la plaza principal, donde los habitantes puedan consultar los nuevos nombres y límites de sus colonias, además de difundir la información en medios digitales y redes sociales.

Con este esfuerzo, Manuel Doblado busca marcar un antes y un después en la organización urbana, facilitando no solo la ubicación y el registro de predios, sino también el trabajo de instituciones, repartidores y servicios públicos.

“Nuestro objetivo es que todos —Catastro, Obra Pública, INEGI, Google— tengamos la misma información. Que lo que tenga el municipio, lo tenga también la gente”, concluyó.