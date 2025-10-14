TEEG resuelve procedimientos electorales y confirma sanción al PAN

Guanajuato, Gto.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió dos procedimientos especiales sancionadores y un juicio electoral.

En el expediente TEEG-PES-48/2025, el Tribunal solicitó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) verificar la existencia de una barda con posible contenido electoral en Salvatierra. Al confirmarse que la barda permanecía visible, el Pleno sancionó al PAN con una multa por no retirarla dentro del plazo legal, sin que se acreditara la participación de alguna persona candidata.

En el juicio electoral TEEG-JE-03/2025, promovido por una diputada contra un acuerdo del IEEG sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal confirmó la decisión del Instituto. Determinó que los hechos denunciados, relacionados con actos parlamentarios, no eran de su competencia y que el desechamiento parcial de la denuncia fue correcto.

En el procedimiento TEEG-PES-49/2025, el Tribunal revisó 34 bardas con posible contenido electoral. Aunque tres no fueron retiradas, se determinó que su contenido no era electoral, por lo que se declaró la inexistencia de infracciones.

La sesión contó con la presencia de la magistrada presidenta Yari Zapata López, los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada, así como del secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía.