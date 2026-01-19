Carretera Pénjamo cobre vida de “joven promesa del fútbol”

Pénjamo, Guanajuato.- Mario Barbosa Aguilar falleció en un accidente vial sobre la carretera La Piedad-Pénjamo. El joven era originario de la comunidad Rancho Mitad de Noria en Pénjamo y con 25 años, era “una joven promesa del fútbol”, de acuerdo con sus conocidos. La comunidad penjamense atribuye su muerte al deterioro de la vialidad, recalcando que el cruce de la Laguna ha provocado varios percances.

De acuerdo con los primeros reportes indican que viajaba en una camioneta Chevrolet roja con otra persona cerca de las 10 de la noche del domingo, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés sobre la carretera La Piedad-Pénjamo. Al chocar con el muro de contención, el joven perdió la vida y su acompañante se lesionó gravemente.

El joven era un aficionado del deporte, colaborando en el equipo Club Victoria y siendo estimado por el gremio futbolero. Alegre en vida, familiares, amigos y quienes trataron con él, recuerdan su sonrisa.

“¿¿Hasta cuando será que las dependencias correspondientes decidan construir un cruce seguró en este tramo de carretera?? Ya son varios los accidentes que se han suscitado, algunos solamente con pérdidas materiales, pero otro ya más graves con pérdidas humanas que dejan familias enlutadas, desamparadas, y que nadie se decida a solucionar”, denunció Salvador Flores, habitante de Laguna Larga.