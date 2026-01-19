Modernizan alumbrado público en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la eficiencia energética de la ciudad, el Gobierno de Irapuato registra un avance del 40% en el proyecto de modernización del alumbrado público.

Rogelio Pérez Espinoza, director de Servicios Públicos, explicó que, tras la importante adquisición realizada a finales del 2025, se dio inicio a la sustitución de 2 mil 790 luminarias en puntos estratégicos del municipio.

“Llevamos un avance importante; cerca del 40% de la renovación de esta cantidad de luminarias ya está concluida. En un par de semanas estaremos finalizando los trabajos de colocación, además de realizar visitas para verificar el correcto funcionamiento de la nueva iluminación”, refirió.

Detalló que las nuevas luminarias son de tecnología led de última generación, marca Philips, lo que permite mayor eficiencia energética y mejor calidad de iluminación.

Cada lámpara cuenta con una garantía de 10 años, lo que asegura su funcionamiento a largo plazo y contribuye a generar mayor seguridad, ya que las calles mejor iluminadas ayudan a reducir la incidencia de vandalismo y hechos delictivos.

Actualmente, se tiene un aproximado de mil 400 luminarias led renovadas en zonas como la calle Guerrero (del Estadio al Centro Histórico), Barrios Antiguos, Calzada de los Chinacos, Héroes de Nacozari, Los Reyes, La Pradera y Las Reinas, entre otros puntos donde ya es visible el cambio.

En los próximos días, el Gobierno Municipal continuará con la instalación del resto de las luminarias, recordando que durante los tres años de la presente Administración se contempla la sustitución total de 10 mil luminarias.