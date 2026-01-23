La GESTAPO de Trump; ICE arresta a niños y adolescentes

Estados Unidos.- La detención de estudiantes menores de edad en el norte de Mineápolis ha hecho que cada vez más personas llamen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la “GESTAPO” de Trump. Hace un par de días, cuatro niños y adolescentes fueron arrestados, entre los que destacó un pequeño ecuatoriano de 5 años. “Mi niño es ciudadano estadounidense, por favor, déjenlo en paz”, decía su madre.

“Yo soy legal” gritaba otro niño mientras era sometido en la nieve por los elementos del ICE en uno de tantos videos difundidos. La brutalidad, el abuso de poder y los actos violentos como las muertes causadas por los agentes son calificadas como una expresión de fascismo.

Cabe señalar el caso de Renee Good, una mujer de 37 años cuya nacionalidad estadounidense no “valió” para evitar su asesinato a principios de enero. Su muerte fue el noveno ataque por los agentes del ICE desde septiembre del año pasado en 5 estados.

Las redadas continúan aún con la indignación pública, según enfatizó Gregg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza por la Secretaría de Seguridad Nacional.

En Filadelfia resurgió el grupo de Las Panteras Negras como respuesta a las agresiones del gobierno de Trump, que han evitado cacerías de inmigrantes en establecimientos. Los grupos son conformados por jóvenes en su mayoría.