Capturan a presunto ladrón de gasolineras y negocios de Abasolo

En la comunidad de Las estacas, un hombre de 28 años fue detenido con dosis de droga y un arma

Redacción Notus25 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, logró la detención de un presunto responsable de varios robos a gasolineras y comercios en la comunidad Las Estacas.

El Grupo Táctico Operativo y la Comisaría de Investigación de Campo de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional realizaron el aseguramiento derivado de investigaciones, tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre una persona armada dedicada al robo de establecimientos.

En el operativo, integrantes de la corporación policiaca ubicaron y detuvieron al presunto responsable que portaba un arma de fuego, sustancia granulada con las características del cristal y un celular.

El detenido fue identificado como Rodolfo Rafael “N”, de 28 años, originario de Abasolo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el arma y sustancias aseguradas.

