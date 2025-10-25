ZooIra prepara fin de semana espeluznante para celebrar día de muertos

El zoológico de Irapuato invita a formar parte de los juegos y actividades del 31 de octubre al 2 de noviembre a los pequeños de 2 años a 1.40 metros de estatura

Redacción Notus25 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Zoológico de Irapuato ya prepara un fin de semana ¡naturalmente espeluznante! Para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que será un fin de semana largo y puede convertirse en un tiempo de diversión.

Las actividades iniciarán el viernes 31 de octubre, cuando los niños de 2 años a 1.40 metros de estatura que lleguen disfrazados al parque podrán entrar gratis. Además, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde se realizará la actividad “decora tu calabaza” en la zona de la granjita.

Isabel Buenrostro, del ZooIra, dio a conocer que las actividades siguen el día 1 de noviembre, donde también habrá acceso gratuito a los niños de 2 años a 1.40 metros de estatura que lleguen disfrazados.

La actividad de “decora tu calabaza” de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en la granjita, mientras que los monstruos estarán realizando recorridos por todo el ZooIra, para que te tomes fotos con ellos, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.

Ese mismo día 1 de noviembre, se realizará el concurso de disfraces, con una mesa de registro de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde en la zona de las letras por la entrada, para que el concurso inicie a las 2 de la tarde.

Los premios son muy atractivos: el tercer lugar obtendrá una Tablet de 10 pulgadas, el segundo lugar un Nintendo switch lite mientras que el primer lugar se llevará un XBOX One.

Isabel Buenrostro dio a conocer que el concurso tiene requisitos muy específicos: que los trajes sean hechos a mano, es decir, artesanales (no se permiten disfraces comprados), que sean alusivos a algún animal real o mitológico y que no tenga pirotecnia, fuego, objetos punzocortantes o que pueda representar algún riesgo.

Mientras el 2 de noviembre que es domingo, los monstruos estarán de 11 de la mañana a 1 de la tarde, también podrán tomarse las fotos con ellos.

“Por aquí los esperamos a toda la familia para que vengan a pasar un fin de semana espeluznante en el zoológico de Irapuato, no se lo pierdan” refirió Isabel Buenrostro, del ZooIra.

