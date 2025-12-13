Se va uno de casa, Alan Sánchez se despide del Club Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato vive momentos de cambio y uno de ellos quedó marcado con la “emotiva” despedida de Alan Sánchez, jugador que anunció su salida del conjunto fresero mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde dejó claro el profundo vínculo que formó con la institución y con la afición.

“Hoy me despido del equipo donde aprendí a amar este deporte, de mi ciudad”, escribió el futbolista, destacando el orgullo que significó para él vestir la camiseta del Irapuato, un sueño que, aseguró, defendió en cada partido “con el corazón”, representando siempre a la gente de Irapuato.

En su mensaje, Alan Sánchez agradeció a sus compañeros, cuerpo técnico, directivos y a todo el personal del club, incluidos doctores y fisioterapeutas por acompañarlo en un camino que calificó como inolvidable y que dejó frutos importantes para la institución, un campeonato y un subcampeonato.

“Me llevo amistades, aprendizajes y el orgullo de haber defendido estos colores con entrega y respeto”, expresó, dejando entrever que su paso por el club no solo fue profesional, sino también personal.

Uno de los fragmentos más sentidos de su despedida estuvo dedicado a la afición fresera, a la que reconoció como un pilar fundamental en los momentos clave del equipo.

“Gracias a la afición fresera, que nunca dejó de alentarnos. Ustedes son el alma de este club”, escribió, cerrando su mensaje con un esperanzador “¡Nos vemos pronto, Freseros!”, frase que deja abierta la puerta a un posible reencuentro en el futuro.