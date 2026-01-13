138 nuevos expositores marca Guanajuato se suman a la Feria de León

Un espacio de 2 mil metros se agrega en la sala C5 del Poliforum para que productores y artesanos expongan sus productos

León, Guanajuato.- Impulsado por el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, el Pabellón de la Gente crece en la Sala C5 del Poliforum León, un espacio de 2 mil metros cuadrados que suma 138 nuevos expositores Marca Guanajuato en la Feria Estatal de León 2026.

Con el liderazgo de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, esta ampliación responde al éxito de ediciones previas y busca fortalecer la visibilidad de productores locales en artesanías y alimentos, en un formato de recorrido continuo que prioriza la interacción directa entre comerciantes y visitantes.

A decir de la secretaria de Economía, Claudia Crristina Villaseñor Aguilar, el Pabellón de la Gente en todos sus espacios promueve la identidad cultural y el consumo local, genera oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

El Pabellón de la Gente en sus diferentes zona, están  diseñados para un tener flujo natural, integran a emprendedores de los 46 municipios guanajuatenses, con énfasis en productos emblemáticos como cajeta, sombreros de cuero y calzado, tequilas, mezcales, vinos, dulces, pan y quesos.

En total, en todas las áreas del Pabellón de la Gente: B300, Mezzanine, C3 y C5, participan más de mil productores y 19 dependencias estatales, junto con la Marca Guanajuato y un módulo de atención de la Secretaría de Economía para informar sobre programas de empleo y fortalecimiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

La Feria Estatal de León 2026, del 9 de enero al 4 de febrero, se enmarca en el 450 aniversario de la fundación de León y los 150 años del evento. Tras 6.75 millones de visitantes en 2025, se proyecta superar esa cifra, consolidando a la entidad como polo turístico y económico.

