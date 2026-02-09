Capacitan a supervisores de guarderías para reforzar seguridad de la niñez en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el compromiso de fortalecer la protección, el cuidado y el desarrollo integral de las niñas y los niños en Guanajuato, el Sistema DIF Estatal Guanajuato capacitó a enlaces municipales del Programa de Fortalecimiento a Centros de Atención Infantil (CAI), dirigida a personal de los Sistemas DIF Municipales encargado de la supervisión de estos espacios.

Durante el evento, el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, destacó que la capacitación permanente es una herramienta clave para asegurar entornos seguros y adecuados para la infancia.

“La atención a la niñez no admite improvisaciones. Capacitar a quienes supervisan los Centros de Atención Infantil es invertir en la seguridad, el bienestar emocional y el desarrollo integral de las niñas y niños. Cada visita, cada reporte y cada acción preventiva puede marcar la diferencia en sus vidas”, subrayó.

Por su parte, el director general del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, hizo un llamado a los enlaces municipales a mantenerse a la vanguardia y asumir su labor con responsabilidad y sentido humano.

“Nuestro objetivo es que los Centros de Atención Infantil operen bajo estándares claros, con personal capacitado y con procesos de supervisión eficaces. La coordinación entre el DIF Estatal y los DIF Municipales es fundamental para brindar una atención de calidad y garantizar el pleno respeto de los derechos de la niñez”, afirmó.

La capacitación tuvo como finalidad fortalecer las capacidades técnicas de los enlaces municipales que fungen como supervisores de los CAI, así como unificar criterios y procedimientos en apego a la normatividad vigente.

Entre los temas abordados se incluyeron la presentación de la nueva estructura de la Coordinación del Programa Fortalecimiento a los Centros de Atención Infantil, el procedimiento para las visitas de supervisión, las metas 2026, reportes mensuales, herramientas digitales de seguimiento, calendario de mesas de trabajo con autoridades municipales, visitas a petición de parte y periodos de actualización del Registro Estatal.

Asimismo, se reforzó la importancia del cumplimiento de la Ley para Regular la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Guanajuato y su reglamento, que establecen la obligación de realizar visitas de verificación al menos cada seis meses.

También se destacó la corresponsabilidad de los DIF Municipales en la integración y actualización del Registro Estatal de Centros de Atención Infantil del Estado de Guanajuato (CAIEG), instrumento que permite contar con información confiable para el diseño de políticas públicas y la supervisión efectiva de los centros.

Con esta capacitación, el Sistema DIF Estatal sigue trabajando de manera coordinada con los municipios para garantizar que los Centros de Atención Infantil sean espacios seguros, regulados y orientados al desarrollo integral de la niñez guanajuatense.