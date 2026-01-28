Reconocen a Irapuato por estrategia para combatir la violencia y desigualdad contra las mujeres

La ANAC otorgó al municipio el galardón Francisco Villarreal Torres por la implementación del programa “Círculo Violeta”

Redacción Notus28 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno municipal de Irapuato fue reconocido por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) por la implementación de la estrategia “Círculo Violeta”, un programa enfocado en reducir las desigualdades de género y prevenir la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos de la vida social.

El reconocimiento, denominado galardón Francisco Villarreal Torres, se entrega a los municipios que asumen el compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, explicó Hugo Palma, coordinador general de Apoyo Técnico del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira).

De acuerdo con las autoridades, este enfoque contempla acciones para garantizar el acceso equitativo a educación, empleo, salud, participación política y protección social, considerados ejes clave para avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Actualmente, la estrategia Círculo Violeta opera mediante 88 convenios de colaboración con organizaciones civiles, empresas, instituciones educativas, hoteles, restaurantes y comercios del municipio.

A través de estos acuerdos, los aliados estratégicos implementan acciones de información, sensibilización y capacitación dirigidas a su personal, con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, igualdad sustantiva y paz social.

Como resultado de estas acciones, las instituciones participantes pueden obtener el distintivo “Alianza Violeta por Irapuato”, otorgado por el Inmira, como parte de la política pública municipal para erradicar la violencia de género.

