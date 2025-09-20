Fallece hombre en jardín municipal de Romita

Romita, Guanajuato.- En plena zona centro de Romita, ciudadanos que se encontraban en el jardín municipal localizaron a una persona sin signos vitales la mañana de este sábado. Al parecer se trata de un hombre que frecuentaba el lugar.

En relación con los primeros reportes, la persona yacía en el jardín principal y según testigos, aparentemente tenía problemas de alcoholismo. Al alertar a las autoridades, los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido en una banca del lugar.

La policía municipal acordonó el área en espera de la SEMEFO para el levantamiento del cuerpo y posteriormente la necropsia de rutina. Además, la Fiscalía General abrirá una carpeta de investigación.

La causa de muerte aún es desconocida y serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos, así como la identidad de la presunta víctima.