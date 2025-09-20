Fallece hombre en jardín municipal de Romita

Se reportó el cuerpo sin vida de una persona que yacía en el jardín, hasta el momento se desconoce la causa

Redacción Notus20 septiembre, 2025

Romita, Guanajuato.- En plena zona centro de Romita, ciudadanos que se encontraban en el jardín municipal localizaron a una persona sin signos vitales la mañana de este sábado. Al parecer se trata de un hombre que frecuentaba el lugar.

En relación con los primeros reportes, la persona yacía en el jardín principal y según testigos, aparentemente tenía problemas de alcoholismo. Al alertar a las autoridades, los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido en una banca del lugar.

La policía municipal acordonó el área en espera de la SEMEFO para el levantamiento del cuerpo y posteriormente la necropsia de rutina. Además, la Fiscalía General abrirá una carpeta de investigación.

La causa de muerte aún es desconocida y serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos, así como la identidad de la presunta víctima.

Redacción Notus20 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información