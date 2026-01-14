Lideresa de la UG dirigirá sindicatos nacionales

Guanajuato, Guanajuato.- En Asamblea General Extraordinaria, realizada de manera virtual, la Secretaria General de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), Mtra. Claudia Lizbeth Reyes Montúfar, rindió protesta como Secretaria General Interina de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), representando, a partir de esta fecha, a las y los trabajadores de las universidades públicas del país, constituyéndose en la primera mujer en dirigir a la organización que reúne a 103 asociaciones sindicales y sindicatos, académicos y administrativos, agrupados en la Asociación Nacional de Asociaciones Sindicales de Personal Académico Universitario (ANASPAU) y en la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU).

Al rendir protesta como dirigente nacional interina de la CONTU, la Mtra. Claudia Lizbeth Reyes Montúfar se comprometió a continuar el legado del Ing. José. Enrique Levet Gorozpe, quien dirigiera a la Confederación hasta su fallecimiento, ocurrido el pasado mes de diciembre de 2025. Asimismo, reiteró su compromiso por fortalecer a la CONTU, fomentando la unión entre sus integrantes y velar por el respeto a los derechos de las y los trabajadores universitarios, con miras siempre a mejorar sus condiciones laborales. De igual manera, será la encargada de emitir la convocatoria para la elección de la o el Secretario General de la Confederación, para el término de la administración del actual Comité Ejecutivo Nacional, cuyas funciones concluirán en el mes de noviembre de 2026.

La Arq. Brenda Alicia Alcaraz González, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la CONTU, fue la encargada de tomar la protesta a la nueva Secretaria General Interina.

Las y los secretarios generales de los distintos sindicatos confederados expresaron su felicitación y apoyo a la nueva Secretaria General Interina, reconociendo en ella su liderazgo, capacidades, experiencia y conocimientos para continuar la permanente lucha sindical universitaria nacional.

La Mtra. Reyes Montúfar cuenta con una destacada trayectoria sindical en la Universidad de Guanajuato, desempeñando diversos cargos en los Comités Ejecutivos de la ASPAAUG, digiriendo a esta Asociación Sindical desde el año 2015 a la fecha.