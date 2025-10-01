Campo guanajuatense vive una situación complicada: Rocío Cervantes

Manuel Doblado, Guanajuato.- Recursos insuficientes, ventanillas cerradas, falta de compromiso del gobierno federal y apoyos que no llegan a Guanajuato, son algunas de los problemas que aqueja el campo en el estado, así lo señaló la diputada local Rocío Cervantes.

Cervantes dijo que el campo guanajuatense vive una situación complicada, puesto que co0ntinua, la falta de compromiso, por parte del gobierno federal, puesto que han estado faltando algunos apoyos que cubran a nuestros productores de grano, como ocurre en otros estados del país, así como otros algunos programas que el gobierno federal ha implementado pero que en Guanajuato no se han puesto a disposición de los productores del estado.

La diputada Cervantes señaló que inclusive no se ha abierto la ventanilla para algunos de estos proyectos federales en el estado, sin embargo, el Congreso del Estado, se han estado enviando exhortos, teniendo reuniones, haciendo escucha y haciendo mesas de trabajo con todos los productores agrícolas, para ver de qué forma se puede reforzar el acceso a estos apoyos desde el tema legislativo.

Rocío Cervantes puntualizó que la situación para el campo es incierta, es inestable debido al tema de los aranceles que se impondrán a nuestro vecino país desde Estados Unidos a ciertos productos agrícola, y señaló que no hay un equilibrio en el tema de los precios, no hay una balanza, entre el precio de venta y la inversión que realizan los productores en ambos países, hay una disparidad, desde el congreso se analiza que acciones tomar ver cuál es la mejor, para mitigar dichos aranceles.

La legisladora aseguró que una de las acciones a considerar, está relacionada con el presupuesto que mandará el Gobierno del Estado para ser aprobado por la presente legislatura, ya existe un grupo de diputados, que están pugnando, porque en dicho presupuesto, se incremente la cantidad de recurso que se destinan al campo y a los temas relacionados al mismo.

En relación a las hectáreas afectadas por las inundaciones en municipios como Cuerámaro, Manuel Doblado, Abasolo, Pénjamo, y Ocampo la diputada señaló que, aunque hay un rubro para estas contingencias, es difícil que se pueda cubrir a la totalidad de las áreas afectadas y dijo “no hay recurso que alcance, sin embargo, hay que tratar de emparejarse”.