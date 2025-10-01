Balean a dos hombres afuera de vulcanizadora en UCOPI; uno era el dueño

Irapuato, Guanajuato.- La colonia Ucopi en Irapuato se convirtió en el escenario de un ataque armado en el que dos personas resultaron lesionadas de gravedad. Los hechos ocurrieron en la calle Independencia, afuera de una vulcanizadora. En agosto, presuntos sicarios dispararon contra dos hombres que se encontraban en el mismo lugar.

Las autoridades recibieron el reporte de varios disparos, al llegar, se percataron de dos civiles con varios impactos de bala dentro de un domicilio, uno de ellos fue identificado como el dueño de la vulcanizadora, un hombre mayor que, a decir de sus vecinos, “no se metía con nadie”.

Policías municipales acordonaron el área y las víctimas se trasladaron al hospital por sus propios medios, ya que se presume, el servicio médico municipal solicitado no llegó. La Fiscalía del Estado acudió a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Sin embargo, ya se había presentado una situación similar el 20 de agosto, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta balearon a dos personas conocidas como Elías de 50 años y Francisco de 27 años mientras estaban fuera del establecimiento.