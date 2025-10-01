Guanajuato impulsa turismo y desarrollo con modernización del Bulevar de La Libertad y obras estratégicas

Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, celebró el Día Mundial del Turismo con la modernización del Bulevar de La Libertad, San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, obra que detonará el desarrollo turístico y económico de la región.

“En Guanajuato, en esta tierra, si algo caracteriza a nuestra gente, es ese espíritu de libertad, es ese trabajo comprometido con el futuro y hablar de una obra como el bulevar de La Libertad, es hablar de acciones que transformarán el presente y el futuro de nuestro Estado”, dijo la Gobernadora.

Esta obra estratégica moderniza el tramo de la carretera federal 51 que conecta a San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, dos de los destinos más emblemáticos del país por su riqueza histórica, cultural y turística.

El Bulevar de la Libertad representa una infraestructura pensada para mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad regional, impulsar el desarrollo económico y social, y elevar la calidad de vida de miles de personas que habitan en las comunidades, poblados y ciudades a lo largo de sus 30.7 kilómetros.

“En esta magnífica obra de infraestructura sigo refrendando mi compromiso por hacer lo correcto para Guanajuato, por seguir trabajando por garantizar el futuro que merecen nuestras hijas e hijos. Porque queremos conectar municipio a municipio, punto a punto para que el desarrollo llegue para todas y todos”, expresó la Mandataria Estatal.

Con una inversión cien por ciento estatal de más de 3 mil 025 millones de pesos, la obra fue ejecutada por la Secretaría de Obra Pública del Gobierno de la Gente, para transformar esta vía en un eje estratégico para el desarrollo de la región noreste del Estado, a pesar de tratarse de un tramo federal.

Los trabajos incluyeron la ampliación a cuatro carriles con concreto para garantizar su durabilidad, un camellón central ajardinado, caminos laterales que facilitan la movilidad local y una ciclovía que promueve formas de desplazamiento sostenibles.

Además, se realizaron obras complementarias como imagen urbana, señalamiento y alumbrado público. Se construyeron seis cruces peatonales, cinco retornos vehiculares, tres entronques, cuatro puentes sobre arroyos, un paso superior ferroviario y un paso sobre vía de ferrocarril.

Esta obra, además de conectar de manera más rápida y segura a Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende y a sus comunidades, permitirá contribuir a su desarrollo económico y social y puede generar también mayor movilidad turística entre ambos destinos.

Entrega Libia Dennise nombramientos del programa “Encantos de Guanajuato”

La Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó nombramientos del programa “Encantos de Guanajuato” y presentó a los Agentes de la Identidad Guanajuatense.

Encantos de Guanajuato es un programa de la Secretaría de Turismo e Identidad del Gobierno de la Gente que reconoce a localidades con vocación turística única, que destacan por su patrimonio natural, histórico, cultural o gastronómico.

Las localidades incorporadas reciben capacitación, promoción, certificación, incentivos a la inversión e infraestructura a fin de construir productos turísticos con alto valor agregado y detonar el crecimiento local.

Siete sitios se suman a esta red de destinos con encanto: Cañada de Caracheo, Cortazar; Puruagua, Jerécuaro; Tierra Blanca; Atarjea; Ixtla, Apaseo el Grande; Chupícuaro, Acámbaro; y Valle de Moreno, León.

De forma paralela, se presentaron los resultados del programa Agentes de la Identidad Guanajuatense, una iniciativa que busca formar capital humano universitario sensibilizado en identidad y cultura turística.

A través de talleres en historia, hospitalidad emocional y creación de experiencias memorables, 216 jóvenes de instituciones como la Universidad de Guanajuato, UNITESBA y la UNAM, han sido capacitados para convertirse en promotores de la riqueza patrimonial del estado.

La conmemoración del Día Mundial del Turismo es una oportunidad para destacar a Guanajuato como una potencia en la materia, al ubicarse como el 4º destino, sin playa, más visitado de México. Muestra de ello son los más de 13.3 millones de visitantes recibidos en la entidad durante el periodo enero-julio de 2025, un crecimiento del 7 por ciento respecto a 2024.

Es importante señalar que la derrama económica superó los 32.2 millones de pesos. Además, 96.2 por ciento de los visitantes reportan sentirse seguros durante su estancia.

Inaugura Gobernadora puente en Pueblos Originarios

La Gobernadora Libia Dennise, también inauguró el Puente Vehicular y Peatonal sobre el Río Laja en la comunidad de Tequisquiapan, una obra esperada por las familias de esta zona indígena de Guanajuato.

La construcción, realizada en colaboración con el Municipio de Dolores Hidalgo, tuvo una inversión cien por ciento estatal de 34.9 millones de pesos y forma parte de los proyectos estratégicos para mejorar la conectividad vial e impulsar el desarrollo social y económico de la región.

El puente cuenta con dos carriles de circulación —uno por sentido—, banquetas laterales, glorieta de acceso y una longitud total de 0.37 kilómetros, lo que garantiza la seguridad tanto de peatones como de automovilistas. Como parte de la obra se retiró un antiguo puente peatonal que se encontraba en condiciones precarias.

“Cuando hablamos de servicio, tenemos que hablar de nuestra gente. Todo lo que hacemos desde el servicio público cuando tenemos la oportunidad de gobernarlo, tenemos que hacerlo pensando en el prójimo, trabajando por nuestra gente”, mencionó Libia Dennise.

Tequisquiapan forma parte del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato, junto con El Llanito, Río Laja y San Simeón, y esta obra responde a una demanda histórica de la población.

En esta intensa gira de trabajo, la Gobernadora de la Gente estuvo acompañada de Mauricio Trejo Pureco y Adrián Hernández Alejandri, Presidentes Municipales de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, respectivamente; también asistió Juan Pablo Pérez Beltrán, Secretario de Obra Pública; Lupita Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; Liz Alejandra Esparza Frausto, Secretaria de Derechos Humanos; Presidentas y Presidentes Municipales; legisladores y legisladoras locales y federales; e integrantes del Gabinete de la Gente.

