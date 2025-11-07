Campesinos se reúnen con industriales y detienen bloqueos

Guanajuato.- Como un “acto de voluntad”, campesinos ubicados en Laguna Larga, Pénjamo retiraron sus tractores para permitir la circulación en la carretera federal. Al parecer, el Movimiento Agrícola Campesino se reúne con el sector industrial esperando negociar con los monopolios para conseguir un pago digno por sus cosechas, por lo que los bloqueos dependerán del resultado en la junta.

El movimiento asegura que de no llegar a un acuerdo, continuarán con su postura hasta que los tres niveles de gobierno y los industriales respeten sus peticiones. Este es el inicio de una lucha por todos los productores del país, recalcaron, ya que la situación viene afectando tanto el grano como las frutas, verduras cereales, vacas y cerdos.

Los agricultores siguen esperando soluciones reales, puesto que no hay una mejora visible con todo y los gobiernos y las empresas que muestran presunta disposición. El sector primario continúa en crisis.