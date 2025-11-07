Tras penosa agonía, murió joven baleado en Marfil

José Jonathan "El Ardilla" recibió al menos 5 disparos y murió en el Hospital General; presuntamente lo asesinó su primo, quien está detenido

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- De al menos cinco impactos de arma de fuego, murió José Jonathan, alias “El Ardilla”. Vivía en colonia Las Bateas cerca del lugar conocido como calle del muro y falleció en el Hospital General. Policías preventivos lograron detener a un sospechoso -que se presume es primo del occiso, de nombre Alexis, director de un anexo.

La agresión ocurrió como a las 2 de la madrugada del viernes 31 de octubre. Al domicilio donde vivía José Jonathan arribó un auto negro del que se desconoce la marca y modelo, del mismo descendió un individuo de complexión delgada y alto, quien le disparó con una pistola de calibre 9 mm. Jonathan estaba en un cuarto de unos 2 metros por dos metros situado en la calle de las Bateas y ahí quedó mal herido.

Paramédicos del cuerpo de bomberos se encargaron de levantarlo y trasladarlo al Hospital General, mientras que los policías acordonaron la zona, ya que los casquillos estaban regados en el exterior de la casita de José Jonathan.

José Jonathan no alcanzó a amanecer con vida, por lo que se siguió el proceso ahora por homicidio. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

De acuerdo a la Carpeta de Investigación 137048/2025, el asesinado murió de heridas producidas por proyectiles con características o los disparados por arma de fuego en cráneo.

En base a las cámaras de video vigilancia, el auto del sospechoso fue detenido en otra parte de la ciudad y el mismo era guiado por quien dijo llamarse Alexis Urbina, quien fue reconocido en las redes sociales como director de un anexo ubicado en Carbonera, fue guardia de Seguridad Privada y su hermano Carol del mismo apellido es actualmente guardia de seguridad privada en la Fiscalía General de la República.

En redes sociales tronaron contra el presunto asesino: “el famoso Alexis Urbina, primo del finado. Ambos son señalados como vendedores de droga y reclutadores de jóvenes en su fachada de anexo que está en Carbonera.

Finalmente, el sospechoso y otras personas fueron detenidos en la Venada cuando transitaba en una motocicleta y levaba a una mujer copiloto.  Fue ese hecho lo que permitió se conociera que “El Ardilla” ya había fallecido, pues la información oficial sólo reportaba un herido de bala.

 

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información