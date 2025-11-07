Tras penosa agonía, murió joven baleado en Marfil

Guanajuato, Guanajuato.- De al menos cinco impactos de arma de fuego, murió José Jonathan, alias “El Ardilla”. Vivía en colonia Las Bateas cerca del lugar conocido como calle del muro y falleció en el Hospital General. Policías preventivos lograron detener a un sospechoso -que se presume es primo del occiso, de nombre Alexis, director de un anexo.

La agresión ocurrió como a las 2 de la madrugada del viernes 31 de octubre. Al domicilio donde vivía José Jonathan arribó un auto negro del que se desconoce la marca y modelo, del mismo descendió un individuo de complexión delgada y alto, quien le disparó con una pistola de calibre 9 mm. Jonathan estaba en un cuarto de unos 2 metros por dos metros situado en la calle de las Bateas y ahí quedó mal herido.

Paramédicos del cuerpo de bomberos se encargaron de levantarlo y trasladarlo al Hospital General, mientras que los policías acordonaron la zona, ya que los casquillos estaban regados en el exterior de la casita de José Jonathan.

José Jonathan no alcanzó a amanecer con vida, por lo que se siguió el proceso ahora por homicidio. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

De acuerdo a la Carpeta de Investigación 137048/2025, el asesinado murió de heridas producidas por proyectiles con características o los disparados por arma de fuego en cráneo.

En base a las cámaras de video vigilancia, el auto del sospechoso fue detenido en otra parte de la ciudad y el mismo era guiado por quien dijo llamarse Alexis Urbina, quien fue reconocido en las redes sociales como director de un anexo ubicado en Carbonera, fue guardia de Seguridad Privada y su hermano Carol del mismo apellido es actualmente guardia de seguridad privada en la Fiscalía General de la República.

En redes sociales tronaron contra el presunto asesino: “el famoso Alexis Urbina, primo del finado. Ambos son señalados como vendedores de droga y reclutadores de jóvenes en su fachada de anexo que está en Carbonera.

Finalmente, el sospechoso y otras personas fueron detenidos en la Venada cuando transitaba en una motocicleta y levaba a una mujer copiloto. Fue ese hecho lo que permitió se conociera que “El Ardilla” ya había fallecido, pues la información oficial sólo reportaba un herido de bala.