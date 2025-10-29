Campesinos se resisten abrir carreteras, pese acuerdo

Guanajuato.- Pese a los acuerdos de abrir las carreteras bloqueadas, existen varios puntos de Guanajuato en los que campesinos no han permitido el libre tránsito. Los agricultores que se “niegan” a quitar tractores de las vías de comunicación exigen que se llegue al precio de los 7200 pesos por tonelada de maíz.

Entre los puntos carreteros que permanecen cerrados son:

Acámbaro carretera estatal Acámbaro-Tarimoro a la altura de Parácuaro Cortazar carretera estatal Cortazar – Jaral del Progreso, a la altura del Canal

Irapuato – Castro del Río

Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)

Irapuato – Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato – Arandas

Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)

JaralDelProgreso, carretera Jaral del Progreso Cortazar a la altura de la comunidad San José de Cerrito de Camargo

Jerécuaro – Entronque Jerécuaro -Acámbaro

JuventinoRosas autopista 45D Salamanca – Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda

Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla

Salvatierra – Comunidad El Fénix

Salvatierra carretera estatal Salvatierra – Cortazar, a la altura del entronque con la comunidad San Isidro, afectación total en ambos sentidos

Valle De Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca

Valle De Santiago – carretera 43D Salamanca – Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso

Yuriria – Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán

Yuriria – Carretera federal 51, a la altura de Cuatro Caminos

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, ha sido que hay varios campesinos que no aceptan los que les ofreció el gobierno federal con un pago de 950 pesos por hectárea que sumarían alrededor de 6200 pesos en total por tonelada de maíz, porque estaría casi mil pesos a abajo de lo que piden.