Feria del Alfeñique reúne a 39 comerciantes en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Feria del Alfeñique 2026 reúne a 39 comerciantes en San Miguel de Allende, quienes mantienen viva una tradición de casi 60 años y que, a lo largo de cuatro o cinco generaciones, ha formado parte de las celebraciones del Día de Muertos en la ciudad.

En la feria se ofrecen calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, los tradicionales borreguitos, pan de muerto, papel picado y otros artículos para las ofrendas. La actividad también representa una oportunidad económica para las familias que conservan esta costumbre.

Reconocen apoyo para mantener la tradición

Durante la inauguración, los comerciantes reconocieron el respaldo del presidente municipal, Mauricio Trejo, para la instalación de sus puestos y la continuidad de esta celebración.

«Gracias por respaldar nuestras tradiciones y por creer en el trabajo de nuestras familias», expresó Magdalena Huerta, secretaria de la mesa directiva de la Asociación Tradicionalista del Alfeñique, en representación de los participantes.

En representación del alcalde, Laura Flores, titular de Servicios Públicos y Calidad de Vida, encabezó la inauguración y reconoció el esfuerzo de las familias que han preservado la tradición durante décadas.

«Les agradezco infinitamente que conserven esta tradición que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes la tenemos de cuando fuimos niños», señaló la funcionaria municipal.

Feria del Alfeñique estará abierta hasta el 3 de noviembre

La edición 2026 contempla 26 días de actividad comercial para los 39 participantes, mientras habitantes y visitantes pueden adquirir productos tradicionales para sus ofrendas de Día de Muertos.

La feria permanecerá abierta hasta el 3 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Con el trabajo de generaciones de comerciantes y el respaldo del Gobierno Municipal encabezado por Mauricio Trejo, esta celebración continúa formando parte de las tradiciones y la actividad económica de San Miguel de Allende.