Denuncian artistas “callejeros” desprecio y discriminación en el FIC

Guanajuato, Guanajuato.- La tradicional conferencia de prensa para exponer los resultados del Festival Internacional Cervantino inició fría, sin la presencia de representantes de la Secretaría de Cultura federal ni de la presidenta municipal ni de la titular de la estatal Secretaría de Turismo e Identidad, pero fue “calentada” por la denuncia de discriminación por parte de representantes de grupos que se presentan en las calles.

Correspondió a la secretaria de Cultura, Lizeth Galván López, y a la rectora general de la Universidad de Guanajuato, dar la cara ante las quejas que acusan baja afluencia de visitantes y menor calidad de espectáculos. La primera debió atender a los quejosos, pues la universitaria debió retirarse antes de que terminara la sesión.

Los otros datos

Un boletín publicado la noche del domingo, consignaba que FIC concluyó su edición 54 con una asistencia de más de 386 mil personas a sus actividades artísticas, exposiciones y programas de formación de públicos, lo que representa un crecimiento aproximado de 17% respecto de los más de 330 mil registrados en 2025.

Fueron datos compartidos por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales; el Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de sus secretarías de Cultura y de Turismo; la Universidad de Guanajuato y el municipio de Guanajuato. La numeralia siguió:

Del 3 al 18 de octubre de 2026, el Festival reunió a 3,325 artistas de 29 países, con una programación de 215 funciones, 94 grupos artísticos y 49 exposiciones en ocho municipios de Guanajuato. La edición amplió la representación artística nacional al incorporar propuestas de 20 entidades federativas, en lugar del modelo de un solo estado invitado.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “Pasamos de un solo estado invitado a propuestas de 20 entidades federativas, y el Circuito Cervantino extiende la programación a 31 ciudades. Esta ampliación da mayor presencia a la creación artística mexicana y abre más escenarios para que las compañías y sus obras lleguen a públicos de distintas regiones del país”.

Luego, el resumen meramente artístico:

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, la participación del país invitado reunió obras de 175 artistas y creadores. Destacaron propuestas como las del Ensemble Pygmalion y Leïla Ka; Room with a View, de (LA)HORDE/Ballet Nacional de Marsella y Rone, así como La bella y la bestia, de Jean Cocteau, con música de Philip Glass, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

La programación contó con 2,802 artistas nacionales e incluyó 35 montajes y actividades de 20 entidades participantes, con propuestas de música, danza, teatro y creación contemporánea.

Sobresalieron expresiones como el rap en lengua maya de Pat Boy con Báat Paax y la participación de Mujer en Cypher. La colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sumó producciones de ópera y teatro, así como cinco obras comisionadas de música de cámara.

La programación audiovisual reunió 50 películas, diez ciclos y cuatro charlas, con funciones accesibles en Lengua de Señas Mexicana y contenidos digitales. En artes visuales, se presentaron 49 exposiciones en 35 recintos de ocho municipios, con la participación de 14 instituciones aliadas. Algunas muestras permanecerán abiertas hasta 2027.

Del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2026, el Circuito Cervantino comprende 105 actividades de 46 grupos en 59 foros de 31 ciudades en 15 entidades federativas.

Hasta el 18 de octubre, el Circuito registró 71 mil 165 asistentes. Mediante alianzas con los estados, con festivales nacionales y con instituciones como el INBAL y la UNAM, promueve la circulación de artistas nacionales e internacionales y amplía el acceso a la cultura.

Los datos repetidos en la conferencia de prensa local:

De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, durante el Festival la ciudad de Guanajuato registró una ocupación hotelera promedio de 60% y una derrama económica estimada de 519.9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14% respecto de 2025.

Guanajuato participó con más de 1,897 artistas guanajuatenses. La Secretaría de Cultura del estado respaldó 18 proyectos, entre ellos el Proyecto Ruelas, que ofreció cuatro presentaciones de teatro comunitario, una de ellas en formato digital con la participación de personas privadas de la libertad del CEPRERESO de León.

La Universidad de Guanajuato se sumó con más de 80 actividades y alrededor de 320 artistas. La participación municipal destacó con el pasacalle “Identidad Viva: Danza y Tradición Guanajuatense”, que reunió a cerca de 700 participantes de 15 municipios, y con las nueve presentaciones del Escenario de la Gente.

La edición también rindió homenaje a María Grever y José Alfredo Jiménez, y extendió su presencia a comunidades mexicanas en el exterior mediante el programa FIC sin Fronteras.

La representante del gobierno municipal se dedicó a destacar los logros en materia de seguridad pública y que hubo menos detenidos, pero omitió señalar que hubo menos gente en las calles.

El representante de la secretaría de Turismo del estado justificó que la ocupación hotelera fuera de sólo el 60 por ciento por culpa de las plataformas que en redes digitales ofrecen hospedaje.

No hubo respuesta a los cuestionamientos de baja afluencia: se mantuvieron en su línea de números institucionales.

Llegó el calorcito

La sesión de preguntas de los medios cerró con la participación de representantes del llamado “arte callejero”: Mario Montesinos y Saúl Taboada, integrantes del Colectivo de Arte Urbano e Independiente del estado, denunciaron que les negaron permisos para presentar sus espectáculos en la vía pública.

Señalaron que se les persiguió y echó de lugares con el pretexto de que no habían tramitado permisos, pero aclararon que lo intentaron y no se les concedieron.

Montesinos indicó que tienen obras para montar en el teatro, pero que las rentas de escenarios como el Juárez está fuera del alcance para ellos.

Lo hicieron frente a funcionarios estatales y municipales y le soltaron el señalamiento a la titular de la Secretaría de Cultura: acusaron que no los tomaron en cuenta para ofrecerles espacios de presentación, no solo durante el Cervantino, sino a lo largo del año.

Montesinos, director y productor escénico, dijo que envió correos a Lizeth Galván Cortés, así como a los subsecretarios Víctor Marín Meléndez y Álvaro Lara Huerta, sin recibir respuesta.

La funcionaria ofreció una disculpa por la falta de respuesta a los mensajes y los recibió al terminar la conferencia de prensa.

Fue el cierre de un frío acto de información, tan frío como la mañana. Afuera, en la calle había gente, la de costumbre, en un número muy similar al que hubo durante el festival.