Irapuato realiza Miércoles Ciudadano Incluyente por el Día de la Discapacidad

Irapuato, Guanajuato.- Como parte del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre, el Gobierno de Irapuato llevó a cabo el “Miércoles Ciudadano Incluyente”, un evento que concentró en un solo punto más de 15 servicios y oportunidades laborales esenciales para este grupo de la población.

La iniciativa, encabezada por el Sistema DIF Municipal, tuvo como objetivo acercar soluciones y apoyos a la ciudadanía con discapacidad, evitando la necesidad de desplazarse a múltiples ubicaciones.

Giovanna Navarro, directora de Inclusión Social del Sistema DIF Irapuato, destacó la gran participación que se tuvo en esta última edición del 2025 del programa, que se lleva a cabo en el patio de la Presidencia Municipal.

“Seguimos trabajando por un Irapuato incluyente para todas las personas. Hoy tuvimos una afluencia de más de 100 personas con discapacidad que vinieron a buscar soluciones, apoyos y servicios con atención empática y de calidad” compartió.

Se ofrecieron más de 15 servicios de DIF Irapuato, incluyendo áreas básicas y de desarrollo; asistieron seis asociaciones civiles especializadas en atender diferentes diagnósticos y patologías como Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), discapacidad visual y trastornos del lenguaje, además de la participación de escuelas de educación especial, como la USAER 45.

También estuvo presente personal de cinco empresas que ofrecieron vacantes de empleo específicas para personas con discapacidad, reafirmando el compromiso del sector privado con la inclusión. Entre las empresas participantes se encontraron Bancomer, Bimbo, Así o Más Rico y Mazda.

Como parte de la jornada, se realizó un recorrido especial por el Centro Histórico con la participación de personas con discapacidad, con el fin de visibilizar los retos de accesibilidad en la ciudad y promover la empatía y la justicia en la sociedad.

Con esta actividad concluye el último Miércoles Ciudadano del 2025, cerrando un ciclo de trabajo cercano y directo con las y los irapuatenses.

El primer Miércoles Ciudadano de 2026 será el 14 de enero, continuando como uno de los programas más importantes de atención directa y cercanía con habitantes en el municipio.