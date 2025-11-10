Campesinos anuncian toma de SADER y paro nacional

Ciudad de México.- Representantes de 22 estados del país fueron “plantados” en la cámara de diputados de la Ciudad de México por el vicecoordinador de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, para atender la problemática del sector, además de “exigir el cese a la persecución de los compañeros que han sido demandados… a partir de las movilizaciones”. Los agricultores comentaron que darán una conferencia en Palacio Nacional y tomarán SADER, además de convocar un paro nacional de campesinos.

El Frente Nacional Para el Rescate del Campo Méxicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) informaron que sin previo aviso, el vicepresidente morenista no acudió a la reunión acordada para hablar de los intereses campesinos. Los representantes reiteraron una falta de respuesta del gobierno y una aparente minimización de la problemática y el tiempo de los agricultores, ya que les comentaron que los atenderían al día siguiente.

Luego de las manifestaciones y la toma de carreteras, muchos miembros de los movimientos fueron perseguidos como presuntos generadores de hechos delictivos, recibieron citatorios ante la fiscalía y/o cuentan con órdenes de aprehensión. Por esa razón, se pide al gobierno que detenga las imputaciones.

Como respuesta a la falta de seriedad de los funcionarios y su aparente poca disposición y empatía en la escucha del sector, el día 11 de noviembre a las 9 de la mañana se dará una conferencia en el Palacio Nacional, donde se comunicarán las acciones para llevar a cabo un paro de actividades agropecuarias. Asimismo, se presentarán en las instalaciones de SADER para protestar:

“Si nosotros no triunfamos, el campo se muere con la indolencia y el abandono al cual nos tiene sometidos el gobierno federal a través de sus políticas agropecuarias”, comentó uno de los portavoces.