Disponibles 4 mil 500 dosis de vacuna BCG para recién nacidos

Salamanca, Guanajuato.- Con el compromiso de proteger la salud de la niñez y fortalecer la prevención desde los primeros días de vida, ya se encuentra disponible la vacuna BCG en los Centro de Salud de la Gente de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca.

En total se cuenta con 450 frascos, equivalentes a 4 500 dosis de vacuna para niñas y niños recién nacidos. La distribución por municipio es la siguiente:

Jaral del Progreso: 200 dosis

Moroleón: 300 dosis

Salamanca: 1,500 dosis

Uriangato: 500 dosis

Valle de Santiago: 1,100 dosis

Yuriria: 900 dosis

La vacuna BCG es fundamental para prevenir las formas graves de tuberculosis, especialmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que pueden presentarse en los primeros años de vida.

Esta vacuna se aplica una sola vez, preferentemente al nacimiento o durante los primeros meses de vida. Se administra en el brazo derecho y deja una pequeña cicatriz, señal de una respuesta inmunológica adecuada.

Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Gracias a la vacuna BCG, se protege la salud de las niñas y los niños, fortaleciendo su sistema inmunológico y reduciendo el riesgo de enfermedades graves. Además, contribuye a mantener comunidades más saludables y solidarias.