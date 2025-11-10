Disponibles 4 mil 500 dosis de vacuna BCG para recién nacidos

La vacuna contra la tuberculosis se aplicará en los Centros de Salud de la Gente de seis municipios, para proteger la salud de niñas y niños desde los primeros días de vida

Redacción Notus10 noviembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Con el compromiso de proteger la salud de la niñez y fortalecer la prevención desde los primeros días de vida, ya se encuentra disponible la vacuna BCG en los Centro de Salud de la Gente de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca.

En total se cuenta con 450 frascos, equivalentes a 4 500 dosis de vacuna para niñas y niños recién nacidos. La distribución por municipio es la siguiente:

  • Jaral del Progreso: 200 dosis
  • Moroleón: 300 dosis
  • Salamanca: 1,500 dosis
  • Uriangato: 500 dosis
  • Valle de Santiago: 1,100 dosis
  • Yuriria: 900 dosis

La vacuna BCG es fundamental para prevenir las formas graves de tuberculosis, especialmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que pueden presentarse en los primeros años de vida.

Esta vacuna se aplica una sola vez, preferentemente al nacimiento o durante los primeros meses de vida. Se administra en el brazo derecho y deja una pequeña cicatriz, señal de una respuesta inmunológica adecuada.

Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Gracias a la vacuna BCG, se protege la salud de las niñas y los niños, fortaleciendo su sistema inmunológico y reduciendo el riesgo de enfermedades graves. Además, contribuye a mantener comunidades más saludables y solidarias.

