Ampliarán red de agua potable en Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Guanajuato.- La gente de Misión de Chichimecas del municipio de San Luis de la Paz se verá beneficiada con una obra de agua que contribuirá a mejorar su calidad de vida.

Por medio de la ampliación de la red de agua potable para esta localidad del noreste del estado de Guanajuato que iniciará su construcción próximamente, las y los habitantes podrán contar con la mayor eficiencia con el suministro del vital líquido en sus hogares.

Para consolidar esta obra hidráulica cuya inversión es por 8.7 millones de pesos y que beneficiará a 9,609 habitantes de esta zona del municipio de San Luis de la Paz, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente desarrollará el equipamiento electromecánico del pozo, entre otras acciones que permitirán brindar un servicio eficiente una vez que entre en funcionamiento.

A través de estas acciones, se avanzará en la cobertura de agua potable para que más familias cuenten con el vital líquido en la localidad de Misión de Chichimecas, con servicios de calidad para sus actividades cotidianas.

De esta manera y como ha sido la indicación de la Gobernadora de la Gente Libia Dennise García Muñoz Ledo, se continúan generando acciones y estrategias para el abastecimiento de agua para aquellas personas que aún no cuentan con el servicio en sus casas.

Así en el Gobierno de la Gente se continuará trabajando en equipo para cristalizar los proyectos, obras y acciones hidráulicas para que más familias cuenten con los servicios de agua, ampliando las coberturas y mejorando la eficiencia de los que están en operación.