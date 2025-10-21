Campesinos amenazan con liberar todas las casetas de cobro, en Guanajuato

A través de un comunicado, informaron que el 27 de octubre se vence el plazo que el Gobierno Federal dio para responder si habrá o no un precio de garantía

Esaú González Follow on X 21 octubre, 2025
Fotografía de Archivo Periódico Notus | 2018

Guanajuato.- A partir del 27 de octubre, campesinos de varios estados, incluyendo Guanajuato, estarían liberando todas las casetas de cobro, en las diferentes autopistas como medida para garantizar que el gobienro federal les de un precio de garantía por tonelada de maíz.

A través de un comunicado, informaron que el 27 de octubre se vence el plazo que el Gobierno Federal dio para responder si habrá o no un precio de garantía de 7 mil 200 por tonelada de maíz, y si no hay una respuesta, campesinos de 20 estados del país liberarán las casetas de cobro en protesta.

Los campesinos, dijeron estar enojados desde el primer encuentro que tuvieron, cuando fueron excluidos de una reunión en Gobernación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué y solamente pasaron líderes de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Peticiones de los productores:

  1. Precio de garantía nacional de $7,200 por tonelada.
  2. Declaración de la agricultura como actividad estratégica nacional.
  3. Regulación de importaciones y salida de los granos del T-MEC.
  4. Pago del precio completo al momento de facturar, sin engaños.
  5. Consulta real y seria antes de reformar la Ley de Aguas Nacionales.

