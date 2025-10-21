IEEG multa al PVEM y a excandidato en San Felipe por uso indebido de imágenes de menores

Guanajuato, Gto.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó dar cumplimiento a la sentencia emitida en el procedimiento especial sancionador TEEG-PES-19/2025 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), mediante la cual se impuso una multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La resolución, recibida el 2 de septiembre de 2025 en la Oficialía de Partes del Instituto, determinó una sanción de 7 mil 599 pesos al PVEM, derivada de la difusión de imágenes en las que se identificaba a personas menores de edad sin contar con el consentimiento correspondiente, contraviniendo la normativa aplicable y vulnerando el interés superior de la niñez.

Una vez firme la sentencia, el Consejo General ordenó descontar dicha cantidad de la ministración mensual del financiamiento público que el PVEM recibe para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El monto será reintegrado a la Secretaría de Finanzas, para que sea destinado al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato.