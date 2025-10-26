Chocan en Los Pinos: 4 heridos, uno grave

El percance ocurrió en las inmediaciones del paraje conocido como Los Pinos, donde un vehículo golpeó el costado de otro y lo hizo volcar

Redacción Notus26 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.- Derivado de un choque entre dos vehículos con la volcadura de uno de ellos, cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió la noche del sábado en la carretera libre a Silao, en las inmediaciones del paraje conocido como Los Pinos, donde un vehículo golpeó el costado de otro y lo hizo volcar.

Al lugar fueron desplazadas la ambulancia R4 y la motobomba 8802 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los elementos encontraron cuatro personas lesionadas, ya fuera de los vehículos, todos valorados y trasladados para su atención en unidad médica.

La ambulancia R4 de bomberos trasladó al Hospital General a un hombre con lesiones graves y una mujer con heridas, leves, pero que decidió acompañarlo y también que se le revisara.

Abanderaron zona sin requerir alguna otra ayuda adicional y el lugar quedó a cargo policía municipal.

