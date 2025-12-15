Entre cuestionamientos, plantea Samantha una planeación urbana incluyente

Guanajuato, Guanajuato.- La accesibilidad y la inclusión deben ser principios rectores en la planeación urbana y en la conservación del patrimonio, dijo la presidenta municipal a integrantes del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, A.C.

La mandataria agregó que una ciudad no puede considerarse verdaderamente segura, viva y sostenible si excluye a personas que enfrentan barreras para disfrutarla y habitarla plenamente.

Así lo expresó en el marco del 50 aniversario del Colegio celebrado con el foro “Patrimonio inclusivo: hacia una cultura accesible para todas y todos”. Fue un espacio de diálogo que reunió a especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil para analizar los retos y oportunidades de construir ciudades patrimoniales con enfoque de derechos humanos.

Samantha Smith, arquitecta de formación, aunque ya con muchos años dedicada más a la política que a su carrera, dijo que el patrimonio no puede entenderse sólo como objeto de conservación, sino como un espacio vivo que cobra sentido a través de las personas que lo habitan. En ese sentido, reconoció el papel del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses a lo largo de cinco décadas de historia, así como su contribución al desarrollo urbano, la protección del legado histórico y la evolución responsable de la ciudad.

Las y los integrantes del organismo fueron cordiales, pues parte de quienes están asociados han cuestionado el carácter mercantil y de poca transparencia de varios proyectos urbanos planteados y desarrollados por el gobierno municipal.

También han cuestionado señalamientos sobre afectaciones a la imagen urbana de una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En esta ocasión no entraron a debate porque hay consenso en torno a hacer una ciudad accesible para personas con discapacidad,

La presidenta municipal recibió de manos de la presidenta del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses, Claudia Ivette Martínez Chávez, y de Carlos Daigoro Fonce Segura, subsecretario para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Modelo de contenidos sobre accesibilidad para la reglamentación municipal, que servirá como referencia para su incorporación en la normatividad municipal correspondiente.

Al respecto, Carlos Daigoro Fonce Segura destacó que la accesibilidad es un derecho fundamental que permite ejercer otros derechos, y que la arquitectura juega un papel decisivo para hacerlos tangibles. Señaló que este modelo, construido de manera interinstitucional, ofrece criterios mínimos y deseables para que los municipios, en el ejercicio de su autonomía, puedan integrar la inclusión en la regulación del territorio y en el diseño de espacios para el disfrute pleno de todas las personas.