Más de 8 mil 400 MIPYMES cierran 2025 con el distintivo Marca Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Guanajuato cierra el 2025 con más de 8 mil 400 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) locales con el distintivo ‘Marca Guanajuato’. Al mes de noviembre del 2025, 445 empresas guanajuatenses se sumaron al distintivo.

En el marco de sus primeros 10 años, este programa se consolida como pilar de la política económica del Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, resaltó que Marca Guanajuato, además de fomentar el consumo local para el fortalecimiento de la economía interna, impulsa un desarrollo equilibrado y prosperidad para las familias y las empresas con el sello.

Actualizado a su versión 2.0, el distintivo incorpora inclusión social, igualdad y sustentabilidad ambiental, fortaleciendo a las empresas locales para hacerlas más competitivas ante mercados globales y fomentar el consumo de lo local.

Marca Guanajuato tiene ya presencia en los municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Manuel Doblado, Cortazar, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima Del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Miguel de Allende, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de La Paz, Silao, Uriangato, Valle De Santiago, Villagrán y Yuriria.

En total, las empresas Marca Guanajuato generando más de 63 mil 800 empleos en los sectores: agroalimentos, cuero-calzado, textil y confección, construcción, tecnologías de la información, servicios y comercio.

Durante el 2025, se generaron más de 54.9 millones de pesos en 39 eventos de comercialización con la participación de más de 1 mil 890 unidades económicas en los municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cuerámaro, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao y Uriangato y Fuera del Estado.

De las participantes, el 83% son microempresas, el 13% pequeñas y el resto medianas o grandes.

El distintivo certifica calidad, abre puertas internacionales y da pasos hacia el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) y Empresa Limpia.

Con esta política de continuidad, adaptada a retos globales, el gobierno de la gente da mayor visibilidad a las empresas guanajuatenses para hacerlas más competitivas; además, consumir Marca Guanajuato fortalece la economía familiar y posiciona al estado como referente de prosperidad.