Rescatan a joven privado de la libertad en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz a través del Escuadrón Antiextorsión lograron rescatar con vida a una persona de 22 años, que se encontraba privada de la libertad. El operativo se activó tras recibir una llamada a la línea 800-TE-CUIDO.

El hecho ocurrió en la comunidad La Tinaja, cuando una llamada alertó el presunto secuestro de un joven, cuyos presuntos captores exigían pago como rescate. El Escuadrón Antiextorsión confirmó la información y con los datos recabados identificó la vivienda en donde tenían retenida a la víctima.

Como parte de la Estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), el escuadrón desplegó un operativo, y en el patrullaje identificaron a una persona que portaba un arma, saliendo e ingresando a un inmueble. Al interior de la vivienda se escucharon gritos de auxilio, por lo que el personal del Escuadrón se movilizó conforme a protocolos y ante la flagrancia, ingresaron al domicilio para salvaguardar la vida de la víctima.

Al interior del inmueble la víctima se encontraba maniatada, pero en condiciones de salud estables. De inmediato se solicitó apoyo médico para su valoración.

Los integrantes del Escuadrón lograron la detención de dos personas presuntamente involucradas, a los que se les aseguraron: armas, municiones, vehículos y equipo táctico.

Las personas detenidas así como los indicios quedaron a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), que continuará las investigaciones correspondientes.