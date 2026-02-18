Cambian a Mozart por una fresa

Irapuato, Guanajuato.- El ayuntamiento del municipio remodela el monumento a Mozart que se ubica en la calle Paseo Irapuato, en la colonia Jardines de Irapuato y lo sustituirá por un monumento a una fresa.

Las labores de retiro del monumento al músico ya han iniciado, los arcos de metal y el busto del vienes ya fueron retirados; así mismo las labores para la colocación del monumento a la frutilla ya han iniciado, sin embargo, autoridades de la dirección de obra pública señalaron que se han encontrado con algunos problemas estructurales para poder colocar el nuevo monumento.

Los arquitectos a cargo de la obra mencionaron que se encontraron con un cubo de concreto en el interior de la estructura del monumento, el cual debe ser demolido para poder colocar la nueva estructura en donde se montará la fresa, y mencionaron que esta obra quedara concluida para mediados del mes de marzo.

Cabe mencionar que la alcaldesa Lorena Alfaro mencionó en el mes de noviembre del año 2024, que estaba buscando construir un monumento a la fresa, el cual era una exigencia de los habitantes de la ciudad, y que estaban en la búsqueda de un diseño que se adaptara a la ciudad.

Así, en las inmediaciones del estadio Sergio León Chávez, quedará un monumento a la fresa, que es un símbolo de identidad para la ciudad.