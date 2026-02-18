DIF de Manuel Doblado reparte juguetes a más de 300 niñas y niños en San Juan de la Puerta

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el objetivo de llevar alegría y fomentar la sana convivencia en la niñez dobladense, el Sistema DIF Municipal realizó la entrega de juguetes en la comunidad de San Juan de la Puerta.

Esta jornada de apoyo, encabezada por la Presidenta del Sistema DIF, Marisol Ramírez Reyes, y la Directora, Liliana Hernández Lara, logró beneficiar a un aproximado de 300 pequeñas y pequeños de la localidad.

Las entregas se llevaron a cabo en puntos clave de la comunidad, visitando a los alumnos del Jardín de Niños “Miguel Hidalgo y Costilla” y la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, concluyendo con una entrega general en el jardín principal para las familias del lugar.

Durante el encuentro, la Presidenta del Patronato Marisol Ramírez compartió un mensaje a nombre del Presidente Municipal, Ing. Adolfo Alfaro, extendiendo un caluroso saludo a los infantes, madres de familia y docentes.

“Estas actividades resaltan una de las funciones más agradables de la labor de DIF, llevar alegría a los niños y niñas, una muestra del compromiso de la administración por ver a la niñez feliz y motivada”, señaló Marisol Ramírez.

Además, agradeció el cálido recibimiento de los habitantes de San Juan de la Puerta, haciendo hincapié en la importancia de proteger y disfrutar la etapa de la infancia. Finalmente, reafirmó que tanto el DIF Municipal como la Presidencia Municipal mantienen sus puertas abiertas para escuchar y atender las necesidades de todas las familias de la comunidad.