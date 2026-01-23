Calcinan a familia de intérpretes en Zinapécuaro

Michoacán.- Víctor de 37 años y Anayeli de 36 trabajaban como intérpretes de Lengua de Señas en el Congreso del Estado de Michoacán. El 15 de enero se reportó su desaparición junto a su hija Megan de 12 años. El pasado sábado sus restos calcinados y acribillados fueron encontrados en Ucareo, Zinapécuaro. “Hoy fueron ellos y mañana no sabemos”, se pronunció Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pidiendo la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el caso.

El crimen organizado acabó con la familia Mújica Hernández, que fue localizada días después de que la vieran por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Las autoridades confirmaron que el hallazgo se dio en dos puntos distintos y la Fiscalía del Estado informó que aún se están llevando a cabo los estudios periciales para esclarecer los hechos.

“HAGO UN LLAMADO PARA QUE EN VERDAD SE HAGA UN TRABAJO MÁS EXHAUSTIVO Y EN COORDINACIÓN CON LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO, SÉ QUE HAY UN PLAN PARA MICHOACÁN, PERO HABRÁ QUE REVISAR SI ALGO ESTÁ FALLANDO O SI HAY ALGO MÁS QUE SE PUEDA HACER”, expuso Quiroz.