Calcinan a familia de intérpretes en Zinapécuaro

“Hoy fueron ellos”; Grecia Quiroz condena hallazgo de familia calcinada

Redacción Notus23 enero, 2026

Michoacán.- Víctor de 37 años y Anayeli de 36 trabajaban como intérpretes de Lengua de Señas en el Congreso del Estado de Michoacán. El 15 de enero se reportó su desaparición junto a su hija Megan de 12 años. El pasado sábado sus restos calcinados y acribillados fueron encontrados en Ucareo, Zinapécuaro. “Hoy fueron ellos y mañana no sabemos”, se pronunció Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pidiendo la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el caso.

El crimen organizado acabó con la familia Mújica Hernández, que fue localizada días después de que la vieran por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Las autoridades confirmaron que el hallazgo se dio en dos puntos distintos y la Fiscalía del Estado informó que aún se están llevando a cabo los estudios periciales para esclarecer los hechos.

“HAGO UN LLAMADO PARA QUE EN VERDAD SE HAGA UN TRABAJO MÁS EXHAUSTIVO Y EN COORDINACIÓN CON LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO, SÉ QUE HAY UN PLAN PARA MICHOACÁN, PERO HABRÁ QUE REVISAR SI ALGO ESTÁ FALLANDO O SI HAY ALGO MÁS QUE SE PUEDA HACER”, expuso Quiroz.

Redacción Notus23 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información