Rancho Nuevo de la Cruz conmemora 90 años de vida ejidal

Abasolo, Guanajuato.- Con un ambiente de orgullo y memoria colectiva, la comunidad de Rancho Nuevo de la Cruz celebró el 90 aniversario de la Dotación de Tierras Ejidales, una fecha que marcó el nacimiento de su vida productiva y sentó las bases de su organización social.

La conmemoración reunió a ejidatarios, familias y autoridades municipales y estatales, quienes participaron en un acto cívico para rendir homenaje a la lucha agraria que permitió a la comunidad acceder a la tierra y construir su identidad. Al evento asistieron el presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo; el subsecretario Rodolfo Ponce Ávila, en representación de la Gobernadora del Estado; el presidente del Comisariado Ejidal, Antonio Borja; y el director de Desarrollo Rural, Ulises Solache.

Posteriormente, se realizó un desfile por las principales calles de la localidad, donde habitantes de todas las edades se sumaron para recordar el esfuerzo de las generaciones que impulsaron la dotación ejidal y consolidaron el arraigo comunitario que hoy distingue a Rancho Nuevo de la Cruz.

Durante la jornada, se destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y de reconocer el papel del ejido como motor de desarrollo y cohesión social en las comunidades rurales.

El Gobierno de Abasolo reiteró su reconocimiento a la historia ejidal del municipio y refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo rural, la unidad social y el bienestar de las familias del campo.