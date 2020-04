Café con pan para desayunar y así apoyar a Don Manuel en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Todos los días don Manuel un señor de la tercera edad se instala desde muy temprano en la esquina de Matamoros y Álvaro Obregón para vender su pan y café.

Pasando la tienda de recuerdos y dulces típicos de Irapuato “La Cristalita” se encuentra este señor trabajando para salir adelante pues comenta que él vive solo y por este motivo trabaja todos los días vendiendo su pan y café

“Con la contingencia no he vendido mucho, ya casi no pasa la gente por aquí, hay muchos negocios alrededor cerrados y se han bajado las ventas” comento Don Manuel.

Algunas personas de buen corazón han tenido la oportunidad de llevarle a don Manuel un poco de despensa para que se ayude ante la pandemia que estamos atravesando.

Don Manuel muy agradecido los espera todas las mañanas para que desayunen con él o bien puedan apoyarle con algo.