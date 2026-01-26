Fuerte tormenta invernal deja muertes, apagones y miles de vuelos cancelados en EU

Estados Unidos.- Una tormenta invernal de gran intensidad mantiene cerradas escuelas y carreteras en amplias zonas de Estados Unidos, además de provocar cancelaciones masivas de vuelos y cortes de energía, informaron autoridades federales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las condiciones climáticas representan un riesgo potencialmente mortal y se extienden desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Autoridades confirmaron al menos dos muertes por hipotermia en Luisiana, mientras que se han reportado otros fallecimientos relacionados con la tormenta en Texas, Tennessee, Kansas y Pensilvania.

Hasta la tarde del domingo, más de 800 mil viviendas permanecían sin suministro eléctrico, según el portal especializado poweroutage.us. En tanto, más de 25 mil vuelos han sido cancelados desde el inicio de la emergencia, de acuerdo con datos de FlightAware.

El NWS advirtió que las nevadas intensas, el granizo y la lluvia helada —fenómeno en el que la lluvia se congela de inmediato al tocar el suelo— podrían prolongarse durante varios días. La tormenta impactaría a alrededor de 180 millones de personas, más de la mitad de la población del país.

“La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que complicará las labores de recuperación”, señaló Allison Santorelli, meteoróloga del NWS, en entrevista con CBS News.

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó el fallecimiento de dos hombres por hipotermia, mientras que el alcalde de Austin, Texas, informó sobre una muerte relacionada con las bajas temperaturas.