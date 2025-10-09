Cae otro presunto asesino de jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

San Felipe, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, tras los actos de investigación realizados, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de LUIS ARMANDO “N” por su probable participación en el homicidio de Juan Alberto “N”, Jefe de Unidad de esta institución, ocurrido el 25 de septiembre de 2025.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó datos de prueba sólidos y pertinentes, con los cuales el Juez resolvió vincular al imputado por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, que deberá cumplir durante el desarrollo del proceso penal.

Con esta resolución, LUIS ARMANDO “N” se suma a los ya vinculados a proceso MAELÉT JEANNICE “N” y JOVANNY ALEJANDRO “N”, identificados como autores materiales del crimen que arrebató la vida de su compañero.

La Fiscalía General del Estado continúa realizando actos de investigación para fortalecer la carpeta del caso, con el firme compromiso de que todos los involucrados enfrenten la justicia y reciban la sanción correspondiente conforme a derecho.