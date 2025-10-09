Otro asalto en carretera estatal: fue en la autopista Guanajuato-Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de una familia procedente del norte del país dieron a conocer, con condición de mantenerles el anonimato, varios automovilistas, incluidos ellos, fueron atacados de manera similar por el grupo que robó una camioneta y atacó a sus tripulantes en la carretera a Juventino Rosas.

El atraco ocurrió el pasado mes de julio en la autopista a Guanajuato-Silao, frente a la zona conocida como “Los Pinos”, en dirección hacia Silao.

Las personas denunciantes señalaron que el atraco fue por la tarde-noche. Como esa zona es de subida (pasando el puente que está sobre la carretera libre) los vehículos bajaban la velocidad y en la parte alta se les interceptó.

Al menos tres vehículos, entre ellos el suyo, fueron sacados de la carretera por una brecha que se ubica en zona donde no hay contenciones de metal. Los internaron metros hacia el cerro donde, debido a los árboles, no es fácil ver desde la carretera.

Además de despojar de objetos y dinero a las personas afectadas, les obligaron a hacer transferencias desde sus teléfonos celulares y les quitaron tarjetas y credenciales, además de los propios aparatos.

Los denunciantes señalan que una muchacha fue atacada sexualmente. Los hombres, que estaban armados, se alejaron bajo amenaza de disparar si los seguían y que habría repercusiones porque contaban con datos personales.

Los atracados se movieron minutos después con daños severos en uno de los vehículos que tuvo golpes al pegar con rocas. Llegaron a Silao y al ver que en esa zona no había caseta de cobro para al menos poder solicitar algún auxilio, optaron por seguir sus caminos.

Decidieron no poner denuncia ante el temor de ser ubicados por los delincuentes. Una parte de los afectados optó aceptar la publicación del hecho tras enterarse de lo que sucedió en la carretera a Juventino Rosas.

Quizá sean los mismos, señalaron. La determinación fue no regresar a Guanajuato.